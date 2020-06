Declarações do médio do Paços de Ferreira, Pedrinho, na flash interview da SportTV, após a derrota com o FC Porto (1-0), em jogo da 29.ª jornada da Liga:

[Derrota difícil?] «Sim, sem dúvida, fomos uma equipa muito intensa e forte. Tivemos alguma infelicidade, o FC Porto fisicamente é muito forte, eles também levaram o jogo para esse lado, mas penso que fomos superiores e a derrota é muito injusta.

[Espírito do Paços mantém-se?] Sim, o espírito tem-se visto nos últimos resultados, vamos agora a Setúbal para ganhar e isso é inevitável.»