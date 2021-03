Pepa, treinador do Paços de Ferreira, em declarações após a derrota por 2-0 no Estádio do Dragão:



«Podia estar a dizer que baixámos as linhas no segundo e não estivemos tão bem, mas o mérito foi do FC Porto. Na primeira parte estivemos muito bem, não tivemos grandes problemas defensivos, exceção feita a um lance em que o Marcelo escorregou e o Taremi quase aproveitava. Depois o FC Porto empurrou-nos, não foi só intensidade. Libertou muito mais o central do lado direito, desgastou mais o Bruno Costa e o Tanque, isso criou um desgaste tremendo. Não estávamos mal fisicamente, mas isso criou desgaste e afetou a parte emocional. Depois num canto, em que estávamos a respirar, sofremos daquela maneira. O Sérgio foi inteligente e o Pepe fez um golo fantástico.»



[O Paços esteve bem, mas criou pouco perigo na frente]



«Esperava mais em termos ofensivos. Sem dúvida. Mas fizemos uma primeira parte muito personalizada, com caráter, a arriscar onde tinha de arriscar. Mesmo a sair por trás. Estivemos muito bem, não digo excelente. Não consigo criticar os jogadores do Paços, o FC Porto foi muito superior no segundo tempo. Passámos a ser muito apertados, isso passou a ser um bocado asfixiante.»