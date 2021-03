Pepa, treinador do FC Porto, em declarações aos jornalistas após a derrota por 2-0 no Dragão:



«Atraímos o FC Porto para um corredor, saímos com critério e acelerámos no outro corredor, tudo bem feito. Mas isso não nos deu remates ou ocasiões de golo. Mas estávamos lá. Jogar olhos nos olhos é inegociável.»



«Depois do 1-0 notei a equipa muito ansiosa e nervosa. Aí sim. Depois do 2-0 ainda tentámos o 2-1, mas fomos já sem critério e mais com o coração. Estamos a habituar bem as pessoas e isso é bom sinal. Não estamos atrás de recordes, não temos tempo para isso.»



[sobre o brilhantismo do FC Porto na Europa]



«Quero dar os parabéns ao FC Porto pelo que fez nos oitavos de final e desejar-lhe muita sorte para os quartos de final. Somos pequeninos, mas muito bons.»