Na reação à vitória do Farense sobre o Lusitânia Lourosa (2-1) – e consequente salto na tabela, para fora da zona de despromoção – Paços de Ferreira e Oliveirense foram incapazes de desfazer o nulo na capital do móvel. Neste encontro da 24.ª jornada da II Liga, os castores dominaram, mas esbarraram nas intervenções do guarda-redes Ricardo Ribeiro.

No último suspiro, aos 90+8 minutos e em contracorrente, a Oliveirense beneficiou de um penálti, mas o central Bura atirou por cima.

Desta forma, a equipa de Oliveira de Azeméis vai passar a semana no 16.º lugar, que obriga a disputar play-off, com 26 pontos, a um do Farense (15.º). Ao cabo de três jornadas sem vencer, segue-se a receção ao Torreense (5.º, em lugar de play-off), no sábado (11h).

Quanto ao Paços de Ferreira, os castores seguem no 17.º lugar com 24 pontos, igualados com o Portimonense (18.º e último), adversário que visitam no sábado (14h).

Também neste domingo, Penafiel e Benfica B empataram a um golo. Ainda que o médio Miguel Figueiredo tenha inaugurado o marcador aos 37 minutos – na sequência de um canto cobrado à esquerda – o lateral Bruno Pereira restabeleceu a igualdade aos 67 minutos, concluindo um rápido contra-ataque, ao segundo poste, após cruzamento à direita.

Num encontro intenso, o Penafiel espreitou a reviravolta para lá do minuto 90, mas sem acerto. As águias terminaram reduzidas, uma vez que o central Gonçalo Oliveira viu o segundo cartão amarelo aos 90+6m.

Assim, os durienses igualam o Felgueiras (14.º) e sobem ao 13.º lugar, com 28 pontos, dois de vantagem sobre os lugares de despromoção. Numa sequência de cinco jornadas a pontuar – três empates e duas vitórias – o Penafiel recebe o Farense (15.º) no sábado (15h30).

Por sua vez, o Benfica B segue no nono lugar, com 31 pontos, igualado com Leixões (10.º) e Feirense (11.º). A 9 de março há receção ao Feirense.

