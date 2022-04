César Peixoto, treinador do Paços Ferreira, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Gil Vicente:

«Considero o resultado justo. Acho que foi um bom jogo entre duas equipas que têm boa ideia de jogo e que querem assumir os jogos para ganhar. Penso que estivemos melhor na primeira parte porque conseguimos chegar com mais perigo à baliza. Entrámos também melhor na segunda parte e chegámos ao golo.

Depois de chegar ao golo, a equipa recolheu um pouco, mas mérito do Gil Vicente que, depois de passar para 4x4x2, encostou-nos atrás e tivemos mais problemas em ligar o jogo. A equipa ficou receosa e retraiu-se e já não conseguimos ligar o jogo. Acabamos por fazer aqui um bom jogo e penso que o empate é justo.

[como viu o penálti?] Não vi, não posso opinar. Já houve outros jogos em que se calhar tinhas razões de queixas e não sou de falar desses lances. No banco parece-me, mas não vi ao pormenor.

[Paços Ferreira garante a manutenção hoje] O desempenho que temos tido é muito positivo. Quando chegamos a equipa estava em 14.º ou 15.º e cresceu muito em termos de ideia de jogo. Carimbamos hoje a manutenção, mas eu nem sabia porque estou focado no crescimento da equipa. Ainda bem que o objetivo foi alcançado, foi o que me foi proposto, mas queremos sempre mais.

[exibição de Butzke] Eu no meu plantel gosto de ter, na mesma posição, jogadores com características diferentes. O Butzke é um jogador que tem crescido com a equipa e é um jogador que nos tem dado coisas diferentes do Denilson. Todos os jogadores têm evoluído, têm-se adaptado à nossa ideia de jogo, e Butzke é um deles.

[exibição de Matchoi] O Matchoi teve uma fase em que jogou de início, mas depois foi para o banco e não é a mesma coisa. É natural que chegue a uma altura da segunda parte e caia fisicamente. A equipa também baixou muito o bloco e condicionou-o pelas características que tem».