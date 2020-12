O treinador do Paços de Ferreira, Pepa, na conferência de imprensa após o empate com o Farense (1-1), em jogo da 11.ª jornada da Liga:

[Um ponto ganho ou dois perdidos?] «Foi um ponto ganho porque nós não tínhamos os três, não perdemos nada. Mas eu percebo a pergunta. Eu não gosto muito de dizer que merecíamos ter ganho, mas que jogámos para ganhar desde o primeiro minuto e fizemos um grande jogo, fizemos. O que sai daqui é um ponto, mas uma exibição muito bem conseguida da minha equipa, muito boa. Disse aos jogadores, ao intervalo, que estava a ser um regalo vê-los jogar, com as ideias bem definidas, sem medo de jogar num campo muito difícil, onde o Farense tinha dois jogos e duas vitórias, com o Boavista e o Marítimo. Mantivemo-nos fiéis às nossas ideias e ao nosso jogo, a jogar para frente, com qualidade, com uma circulação de bola muito rápida, a jogar por dentro e por fora. Acabámos por ter dificuldades no jogo direto do Farense. Isto não é nenhuma crítica, é uma forma de jogar e de chegar lá, com muita gente e muitas segundas bolas. E esses últimos 10/15 minutos criaram-nos muitas dificuldades. Muitas vezes o que fica são os últimos 10 minutos, mas tenho de olhar para o jogo todo e o Paços foi superior. Até podíamos ter perdido, como podíamos ter resolvido o jogo mais cedo, mas o futebol é isto mesmo. Saio satisfeito, porque não abdicámos daquilo que trabalhamos.»

[Saída do Oleg, que tem sido associado ao Olympiakos] «Não sei de nada. O que interessa é estar com a cabeça limpa. É um miúdo com muita maturidade e, em relação a esse tipo de situações, tudo o que seja valorizar jogadores é uma satisfação enorme, independentemente do que possa vir a acontecer.»