Pepa, treinador do Paços Ferreira, na sala de imprensa, após igualdade (2-2) frente ao Gil Vicente:

«Foi um jogo intenso com as duas equipas a procurar a vitória, com o objetivo de ainda subir na tabela. Duas equipas intensas, a procurar a vitória, e nem pareciam que tinham os objetivos concluídos. Entramos na frente do marcador e não soubemos aproveitar. Tivemos oportunidades para acalmar o jogo e, com mérito, do Gil, não conseguimos. Foi um jogo eletrizante, partido em alguns momentos, e qualquer equipa podia ter ganho. Aceita-se o empate.

[exibição do Matchoi] O Matchoi é mais um miúdo do grupo e se jogou é porque trabalhou para isso. Ele divertiu-se em campo, mais do que o golo, notou-se que estava solto e bem posicionado. Ficamos todos muito contentes por ele ter aproveitado a oportunidade e fiquei contente por não voltar a tirar a camisola quando o VAR confirmou o golo [risos]. Às vezes fala-se em prémios, mas eu não sou o Pai Natal. Isto é para quem merece.

[mexidas no mercado de Inverno] Foi importante, mas não foi decisiva porque iria estar a ser redutor. Quando vencemos o Moreirense e saímos da linha d’água, só tínhamos um jogador que chegou em janeiro. É justo valorizar os cinco jogadores que vieram ajudar a equipa, mas também era muito injusto para a maior parte do grupo.

É uma manutenção com muito mérito e qualidade. Neste momento, estamos em 3.º ou 4.º da retoma. É um grupo que vai deixar saudade, mas o futebol é assim.»