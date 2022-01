César Peixoto, treinador do Paços Ferreira, na sala de imprensa, após igualdade (0-0) frente ao Famalicão:

«Sabíamos que íamos encontrar uma equipa forte e viemos com o intuito de ganhar o jogo. Uma primeira parte onde nos faltou alguma agressividade no último terço para criar mais mossa no adversário. Faltou-nos acelerar o jogo no momento certo e aí penso que pecámos.

Ao intervalo percebemos todos o que não estávamos a fazer tão bem e na segunda parte a equipa entrou mais agressiva. Com mais um, tivemos o controlo completo. Sabíamos que o Famalicão, numa transição, podia ser perigoso e acabou por ser.

Ao longo dos 90 minutos fomos a melhor equipa, poderíamos ter levado três pontos, mas levamos um que nos deixa, de algum modo, satisfeitos.

[tática foi para encaixar no Famalicão?] É a nossa estratégia e a nossa forma de jogar. Em quatro jogos, três não sofremos golos. Só o Benfica nos fez golo. A equipa está coesa, está compacta e faltou-nos critério e agressividade ofensiva. Trabalhamos de forma a que 80% seja a nossa ideia de jogo e depois há sempre estratégia aqui e ali. Quando chegamos tínhamos a necessidade de criar coesão defensiva e agora temos de dar o passo seguinte que é trabalhar a parte ofensiva.

[opção de Delgado no lado direito] O Fernando ia jogar ali, mas não se sentiu bem durante a noite. Trabalhamos a semana toda assim e não quis mexer na equipa. Achei que seria mais simples mexer em apenas um jogador e o Delgado esteve bem. Tentámos mexer o menos possível na equipa».