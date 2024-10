Ricardo Silva, treinador do Paços de Ferreira, na sala de imprensa, após derrota por 3-1 frente ao Vitória:

«Sabemos que estes jogos galvanizam para outros jogos porque os jogadores soltam-se, ficam com menos responsabilidade para defrontar uma equipa que é superior, mas isso esbateu-se no equilíbrio entre as duas equipas. O respeito que houve para nós por parte do Vitória, foi o escalar da equipa e isso foi o primeiro sinal. O segundo sinal foi o jogo em si, pena este desequilíbrio com o golo no final

Entrámos mal no jogo e fizeram um belo golo. A partir da daí fomos agarrando o jogo, fomos trabalhando as dinâmicas, fomos crescendo e acabámos bem a primeira parte. Na segunda o Vitória entrou bem e colocou-se novamente em vantagem. A equipa reagiu muitíssimo bem, fizemos uma segunda parte incrível, e criámos situações. O momento do jogo é o cabeceamento ao poste do Lumungo. Foi pena não termos criado o 2-2 e no mínimo ir a prolongamento.

[diferença do Paços da primeira para a segunda] Penso que a apatia só existiu nos primeiros 25 minutos. Tem a ver com a perceção dos jogadores jovens porque muitos nunca jogaram com equipas da I Liga. Só depois perceberam que também conseguem fazer as mesmas coisas. Eles perceberam que também conseguiam jogar e essa confiança que o jogo trouxe e o golo, fez com que fizessem um bom jogo.

[mudanças no miolo] Foram dois dos melhores. Jogaram com coragem, jogaram com muita vontade, faz parte do que é os valores do nosso balneário, mas mais dos que esses dois, valeu a exibição coletiva e não tivemos nenhum dos jogadores com o padrão abaixo do exigível».