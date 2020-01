Pepa, treinador do Paços de Ferreira, em declarações na sala de imprensa após a derrota contra o Benfica por 2-0:



«Faltou-nos agressividade no último terço. Tivemos bola, saímos em futebol apoiado, mas faltou-nos isso no último terço. Faltou-nos ferir mais o Benfica. Roturas, diagonais e ficámos aquém nesse último passe. Daí a diferença nas oportunidades de golo. Estendemo-nos no campo, o Benfica é forte nas transições e o segundo golo resulta disso mesmo.»



[como explica o primeiro golo do Benfica?]



«A bola entra no Rúben e a nossa basculação foi lenta e a linha defensiva não soube encurtar. Depois o Rafa finalizou bem. No momento da organização defensiva estávamos bem, mas pusemo-nos um bocado a jeito com as transições.»



«Defrontámos a equipa atualmente mais forte em Portugal. Tentámos de tudo. Na primeira parte caímos um pouco no engodo e a perder a bola no corredor central. Fomos percebendo isso. Tentámos atrair por dentro e sair por fora. Quando variávamos e o Baixinho lançava bem o Jorge Silva ficámos confortáveis. Fomos chegando lá, mas faltou-nos mais diagonais curtas e movimentos de rotura.»



