O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Paços de Ferreira (3-2), em jogo da 34.ª e última jornada da Liga:

«Esperava vencer o Belenenses, esperava vencer Farense e esperava vencer este. Mas não aconteceu. Creio que neste jogo e, inclusivamente no do Farense, tivemos possibilidades para conseguirmos os três pontos. Falei com os jogadores e dei-lhes os parabéns pelo jogo que fizeram, mas logicamente os erros pagam-se caros, tanto na baliza contrária como na própria baliza. Foi aí que esteve a diferença. Não fomos tão eficazes como podíamos ter sido. Fomos para o intervalo com um resultado que não era justo. Mas no final, a justiça é feita pelos golos. Eles fizeram três, nós fizemos dois.

A permanência já estava assegurada há vários jogos, mas como falei em muitas conferências de imprensa, tínhamos outro objetivo que era estar mais perto no balanço entre vitórias e derrotas do Tondela e não aconteceu. Foi uma temporada similar à anterior, e por isso, estamos dentro da regularidade do Tondela nos últimos anos. Talvez tenhamos conseguido assegurar a permanência mais cedo e com mais tranquilidade, mas queríamos mais e não foi possível. Afinal, a temporada que estava a ser muito boa, acabou por ser uma temporada boa.

Fundamentalmente, a evolução da equipa. Creio que acreditaram no que estávamos a fazer, acreditaram que uma equipa são mais que 11 ou 16 jogadores. Todos foram importantes em muitos momentos. Para mim isso foi o mais importante.»