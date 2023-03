Com a paragem do campeonato nacional para os compromissos das seleções, o Paços de Ferreira deu seguimento à preparação do jogo com o Vitória de Guimarães (1 de abril), com um encontro particular diante do Penafiel, esta quinta-feira.

A partida, que decorreu no estádio dos castores, terminou empatada a zero.

Com 25 jornadas já cumpridas na Liga, o P. Ferreira ocupa a 17.ª e penúltima posição, com 16 pontos, seis abaixo da «linha de água».