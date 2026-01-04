À entrada para a 17ª jornada da II Liga, Penafiel e Paços de Ferreira estavam separados apenas por três pontos. A equipa da Capital do Móvel venceu por 2-1 e igualou o Penafiel: ambos somam agora 19 pontos, ocupando a 12ª e 13ª posição, respetivamente.

Apesar da derrota, foi mesmo o Penafiel que abriu o marcador, através de Reko, o melhor marcador da equipa que não marcava há quatro jogos. Ao minuto 26, Nuno Cunha restabeleceu a igualdade no marcador, que não sofreu alterações até ao intervalo.

O Paços de Ferreira chegou pela primeira vez à vantagem na segunda parte, quando João Pinto, avançado de 23 anos, fez o 2-1, ao minuto 54 e garantiu a vitória para os visitantes.

O Paços volta a vencer, após o empate caseiro frente ao Farense (0-0) na última jornada, embora, ainda assim, esteja longe dos lugares que permitem voltar ao primeiro escalão do futebol português.