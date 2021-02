O futebolista do Paços de Ferreira, Bruno Costa, foi eleito o médio do mês de janeiro para os treinadores da I Liga portuguesa, obtendo 13 por cento dos votos.

O jogador de 23 anos contribuiu para as quatro vitórias do Paços no campeonato em janeiro, frente a Rio Ave, Belenenses SAD, Sp. Braga e Marítimo, como opção inicial do treinador Pepa. Apontou três golos neste mês, só não tendo marcado ante o Rio Ave.

O segundo mais votado para médio do mês foi Stephen Eustáquio, também do Paços de Ferreira, com 11 por cento dos votos. Em terceiro lugar ficou Sérgio Oliveira, do FC Porto, com nove por cento.

Os prémios de guarda-redes e defesa do mês, também já conhecidos, foram respetivamente para Antonio Adán e Pedro Porro, ambos do Sporting.