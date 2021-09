O Paços de Ferreira emitiu um comunicado esta segunda-feira a condenar os insultos racistas dirigidos a Douglas Tanque no encontro de domingo com o Vizela, da 6.ª jornada da I Liga.

«Racismo não tem lugar no futebol. O FC Paços de Ferreira condena veementemente o comportamento ocorrido ontem no Estádio do FC Vizela contra o nosso atleta Douglas Tanque, reforçando que este tipo de atitudes não pode ter lugar no desporto nem em qualquer outro contexto», diz a nota pacense, frisando:

«Importa ainda acrescentar que reconhecemos que este foi um ato perpetrado por uma única pessoa e que em nada representa o FC Vizela e os seus adeptos - tendo o clube sido irrepreensível na forma como fomos recebidos.»

Ao Maisfutebol, fonte do clube explicou que «um grupo de adeptos que estava numa bancada junto ao túnel, atrás do banco, passou o jogo todo a insultar os jogadores e o treinador. Quando o Tanque se preparava para entrar [aos 80 minutos], começaram a chamar: 'macaco, macaco'».

«O Tanque ficou alterado, disse-nos qual era o adepto e nós comunicamos à GNR, que depois o identificou e retirou da bancada», adiantou a mesma fonte, explicando que, mesmo no final do encontro, o jogador «continuava nervoso» por causa dos insultos.