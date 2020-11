Marcelo, defesa brasileiro de 31 anos atualmente no Paços de Ferreira, deu entrada em tribunal com uma queixa contra o empresário Artur Fernandes por alegado incumprimento de contrato e uma dívida de 74 mil euros aquando da transferência do Rio Ave para o Sporting em 2018.

«Ele intermediou o negócio da minha saída para o Sporting e, na altura, acordámos que eu teria direito a 140 mil euros. Ele disse-lhe que pagaria em duas parcelas, tendo-me dado 66 mil. Falta 74, agora acrescidos de juros, e é isso que reclamo», disse o jogador em declarações à agência Lusa.

Marcelo garantiu ter tentado entrar em contacto com o empresário, que é também presidente da Associação Nacional de Agentes de Futebol e embaixador para a ética do desporto, mas que o mesmo bloqueou-o e, por isso, não teve outra opção que não ir para tribunal.

«Depois de ter saído do Sporting, nunca mais consegui falar com ele. Ainda tentei um ou dois meses, [mas] nunca atendeu. Fui entretanto para os Estados Unidos e, depois, bloqueou-me. Ele simplesmente não atende, mas disse a outras pessoas que não me vai pagar. Tenho um contrato assinado e no final de setembro apresentei queixa em tribunal para receber o meu dinheiro», disse ainda o defesa do Paços.

Contactado pela Lusa, Artur Fernandes disse tratar-se de um «não assunto». «Não fui notificado de nada, nem isso aconteceu com a minha empresa e não sei do que está a falar. Para mim, nesta altura, é um não assunto.»