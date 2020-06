O treinador do Paços de Ferreira, Pepa, afirmou que a equipa «trabalhou no limite» para a visita ao terreno do Rio Ave, mas que é preciso «'abrir o melão'» para perceber em que estado estão, realmente, os pacenses.

«Seguimos tudo à risca, e ficava muito tempo a dar exemplos do que foi feito, não só na logística, como na segurança, higienização, protocolo e medidas de recomendação. Na bola estamos ansiosos, sentimos a equipa muito bem e preparada, mas ‘só depois de abrir o melão’, pois não tivemos o barómetro dos jogos de preparação», disse Pepa, em conferência de imprensa e citado pela Lusa.

O técnico já tirou algumas ilações do que viu nesta retoma de campeonato, depois da suspensão devido à pandemia de covid-19.

«Sou 100% a favor de que os adeptos voltem ao futebol», começou por dizer, para depois explicar que a ausência de público pode afetar a concentração dos jogadores.

«Temos visto alguns jogos partidos, maior distância entre linhas, algumas precipitações com bola e dificuldades físicas, mas nada que não seja normal. Com as dificuldades inerentes a uma paragem nunca vista, as equipas têm estado bem e já se vê muita competitividade», analisou.

Quanto ao Rio Ave, o adversário deste domingo merece elogios de Pepa: «Estão fazer uma segunda volta fantástica, aliando a qualidade de jogo aos pontos, e, por isso, os meus parabéns ao Rio Ave. Mas isso não nos retira motivação, temos de estar preparados e analisar duas ou três situações deles na fase de construção, sobretudo, e trabalhar de forma competente e organizada para os três pontos.»

Antepenúltimo classificado da Liga, o Paços viu o Portimonense vencer nesta 25.ª jornada e, assim, encurtar a distância entre os dois clubes para três pontos. Os algarvios têm 19, os pacenses 22.

«A classificação é uma questão de perspetiva. Se quisermos olhar para baixo, começamos apertados, mas, para cima, como eu gosto sempre de olhar, temos um grupo de equipas com 25 pontos. Queremos chegar já amanhã [domingo] aos 25 e entrar nessa carruagem. Isso é o nosso foco principal», concluiu.

O Rio Ave-P. Ferreira realiza-se em Vila do Conde, neste domingo, a partir das 21h00, e terá arbitragem de Tiago Martins, da Associação de Lisboa.