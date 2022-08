Sem jogo oficial neste fim de semana, em virtude do adiamento do jogo com o Benfica, da terceira jornada, para o dia 30 de agosto, o Paços de Ferreira realizou um encontro de preparação com o Salgueiros esta sexta-feira e venceu por 3-0.

Diante do conjunto do Campeonato de Portugal, brilharam os reforços Koffi e Kayky. O costa-marfinense, cedido pelo Reims, bisou, enquanto o brasileiro emprestado pelo Manchester City fez o outro golo.

O Paços alinhou de início com Zé Oliveira, Fernando Fonseca, Flávio Ramos, Nuno Lima, Antunes, Rui Pires, Matchoi, Nigel Thomas, Juna Delgado, Kayky e Koffi. Jogaram ainda Jeimes, Luís Bastos, João Vigário, Vasco, Uilton, Ibrahim e Arthur Sales.