O treinador adjunto do Paços de Ferreira, Samuel Correia, abordou nesta sexta-feira a possibilidade de não haver jogo com o Moreirense, devido a um surto de Covid-19, no clube minhoto.

«Somos sensíveis a esta situação, que a todos pode tocar, mas não temos indicação de que não há jogo. Vamos sabendo das coisas pelo que vamos lendo. O grupo está focado e preparado para o jogo, como sempre», disse Samuel Correia, citado pela Lusa.

O adjunto teve de ocupar o lugar do castigado Pepa, e disse que do lado pacense houve «uma semana normal de trabalho» em que se fez «a observação ao Moreirense, como é habitual» com os adversários que defrontam.

Samuel Correia acrescentou que «o grupo atravessa um momento bom», com sete pontos somados nos últimos três encontros e uma vitória sobre o campeão FC Porto no último.

Douglas Tanque continua com problemas físicos, Simão Bertelli, Jorge Silva e David Suahele lesionados.

O jogo com o Moreirense está marcado para este sábado.