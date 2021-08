Depois de Rosenborg e Shakhter Karagandy na terça-feira, mais 30 clubes, entre eles o Paços de Ferreira e o Santa Clara, venceram os duelos da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência e garantiram, esta quinta-feira, o acesso ao play-off da prova.

Kairat, Neftci, Anorthosis, Zalgiris, St. Johnstone e Jablonec, eliminados na terceira pré-eliminatória da Liga Europa esta tarde, vão jogar agora, de igual modo, este play-off da Liga Conferência.

No play-off vão estar 44 equipas, numa fase na qual só 22 clubes vão seguir em frente para a fase de grupos. Tottenham e Partizan, históricos ingleses e sérvios, vão ser, respetivamente, os adversários de Paços e Santa Clara.

O QUADRO DE JOGOS DO PLAY-OFF:

Caminho principal

Qarabag-Aberdeen

Basileia-Hammarby

Plzen-CSKA Sófia

PAÇOS DE FERREIRA-Tottenham

Rennes-Rosenborg

Anderlecht-Vitesse

LASK Linz-St. Johnstone

Shakhter Karagandy-Maccabi Tel Aviv

PAOK-Rijeka

KuPS Kuopio-Union Berlim

Feyenoord-Elfsborg

Rakow-Gent

Sivasspor-Copenhaga

SANTA CLARA-Partizan

Trabzonspor-Roma

Hapoel Beer Sheva-Anorthosis Famagusta

Jablonec-Zilina

Caminho dos campeões

Zalgiris-Bodo Glimt

Neftci-Maccabi Haifa

Flora Tallinn-Shamrock Rovers

Riga FC-Lincoln Red Imps

Fola Esch-Kairat Almaty

Os jogos do play-off disputam-se a 19 e 26 de agosto e os 22 vencedores apuram-se para a fase de grupos da Liga Conferência, prova que vai ter um total de 32 clubes. Os restantes dez vão ser os dez derrotados do play-off da Liga Europa, cujo quadro também ficou totalmente definido esta quinta-feira. Os 22 derrotados no play-off da Liga Conferência dizem adeus às competições europeias em 2021/2022.

RESULTADOS DA 3.ª PRÉ-ELIMINATÓRIA ESTA 5.ª FEIRA:

Olimpija Ljubljana-SANTA CLARA, 0-1 (0-3 no total)

Larne-PAÇOS DE FERREIRA, 1-0 (1-4 no total)

Astana-KuPS Kuopio, 3-4 (4-5 no total)

Bodo Glimt-Prishtina, 2-0 (3-2 no total)

Rubin Kazan-Rakow, 0-1 após prolongamento (0-1 no total)

Molde-Trabzonspor, 1-1 após prolongamento (4-4 no total), 3-4 após penáltis

Qarabag-AEL Limassol, 1-0 (2-1 no total)

Hammarby-Cukaricki, 5-1 (6-4 no total)

Zilina-Tobol, 5-0 (6-0 no total)

Hapoel Beer Sheva-Slask, 4-0 (5-2 no total)

PAOK-Bohemians, 2-0 (3-2 no total)

Plzen-TNS, 3-1 após prolongamento (5-5 no total), 4-1 após penáltis

RFS Riga-Gent, 0-1 (2-3 no total)

Basileia-Ujpest, 4-0 (6-1 no total)

Fola Esch-Linfield, 2-1 (4-2 no total)

Maccabi Tel Aviv-Trnava, 1-0 (1-0 no total)

Anderlecht-Laci, 2-1 (5-1 no total)

Copenhaga-Lokomotiv Plovdiv, 4-2 (5-3 no total)

Feyenoord-Lucerna, 3-0 (6-0 no total)

Hibernians-Riga FC, 1-4 após prolongamento (2-4 no total)

Rijeka-Hibernian, 4-1 (5-2 no total)

Sivasspor-Dínamo Batumi, 1-1 após prolongamento (3-2 no total)

Teuta-Shamrock Rovers, 0-2 (0-3 no total)

Velez Mostar-Elfsborg, 1-4 (2-5 no total)

Aberdeen-Breidablik, 2-1 (5-3 no total)

Torshavn-Maccabi Haifa, 1-0 (3-7 no total)

Dundalk-Vitesse, 1-2 (3-4 no total)

LASK Linz-Vojvodina, 6-1 (7-1 no total)

Partizan-Sochi, 2-2 após prolongamento (3-3 no total), 4-2 após penáltis

Osijek-CSKA Sófia, 1-1 (3-5 no total)