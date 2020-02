O Paços de Ferreira está a promover o jogo com o Boavista de forma...irónica, pode dizer-se.

Envolto numa polémica que coloca Liga e Santa Clara de um lado e os pacenses do outro, o clube utilizou um vídeo com o relvado da Mata Real a ser marcado como forma a alertar os adeptos para o jogo com os axadrezados.