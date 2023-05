O P. Ferreira parte para a última jornada da Liga já despromovido, mas César Peixoto, garante que a equipa vai a Braga ainda com vontade de mostrar o porquê de ter somado 18 pontos na segunda volta do campeonato.

«Teremos de mostrar que, se calhar, o resultado não é tão justo como parece. Fizemos 18 pontos na segunda volta e ainda podemos acabar com os mesmos pontos do Marítimo. Há muita coisa a decidir. Alguns jogadores ainda não sabem do futuro. O Paços é um clube de primeira, introduziu.

O treinador dos castores garante ainda ter a intenção de cumprir o ano de contrato que ainda tem com o clube, apesar das notícias que apontam para a sua saída.

«Pelos jornais já estou despedido, mas isso terá de ser perguntado ao presidente. Vou a Braga para cair de pé, depois, logo vamos ver», disse César Peixoto, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

«Ainda temos mais um jogo e depois há tempo para preparar as coisas. Quero muito deixar uma boa imagem. Ficar em penúltimo não é o mesmo que ficar em último. Há tempo para conversar, perceber o que é melhor para o clube, mas estou cá para trabalhar», acrescentou.

Peixoto sublinhou ainda ter apelado ao orgulho dos jogadores, depois de uma semana que admite ter sido dura.

«Temos de ser profissionais até ao último dia. Foi uma semana diferente, os jogadores estiveram cabisbaixos, mas temos de representar este clube com dignidade. Apelo sempre à dignidade e ao orgulho dos jogadores. Vamos defrontar uma boa equipa e não espero facilidades. Vão querer ganhar», disse.

«Queríamos estar ainda a competir pelo objetivo. Mas, a cair, terá de ser de pé. Dentro das nossas possibilidades, vamos ser competitivos contra o Sp. Braga, que está a fazer uma excelente época, mesmo sabendo que não estamos na melhor forma em termos mentais», concluiu.