O treinador interino do Paços de Ferreira, Marco Paiva, reconheceu que a equipa atravessa um momento complicado, mas tem vontade de o reverter já na visita ao Sporting, na 14.ª jornada da Liga, na quinta-feira.

«É sempre uma responsabilidade estar neste lugar [de treinador] num clube como o Paços. O momento é complicado, agora temos uma missão, que é dar a volta e olhar para a frente e chegarmos com vontade de caminharmos para sair desta situação o mais rápido possível», disse o técnico em conferência de imprensa.

Marco Paiva vai estrear-se no banco de suplentes à frente de uma equipa e um balneário que «não está no seu melhor momento».

«Neste momento de dificuldade, temos de caminhar juntos e encontrar uma marca de solidariedade grande, em que ninguém nunca vira a cara à luta. Queremos ir juntos e dar uma imagem diferente, queremos que todos, da estrutura às nossas famílias, se orgulhem do que fazemos», frisou.

O atual coordenador da formação dos pacenses considera que «o jogo [diante do Sporting] não vale só três pontos», tendo em conta a necessidade de «recuperar a imagem do clube».

Marco Paiva desvalorizou ainda o seu futuro no banco da equipa principal. «O que me foi pedido neste período de transição foi fazer o melhor para o clube. Foi dito aos jogadores que independentemente de estarmos um dia, duas semanas ou mais, iríamos trabalhar com o máximo de seriedade e esperávamos deles a máxima responsabilidade e empenho.»

O P. Ferreira ainda não venceu qualquer um dos 17 jogos oficiais realizados esta época e no campeonato ocupa o último lugar, com apenas dois pontos. O Sporting, por seu turno, vem de seis vitórias consecutivas.

«Temos de dar um primeiro passo e espero dos jogadores capacidade de darem tudo pelo clube e pelo colega do lado. Esperamos um Sporting, se calhar, no melhor momento de época, mas temos de contrariar esse tipo de situação, com as armas que temos, com atitude e um espírito muito forte», notou.

A intenção do técnico é ir a Alvalade com ambição e «tentar discutir o resultado».

«Vamos querer jogar e olhar para a baliza do Sporting e jogar no campo todo. Se o Sporting, por sua iniciativa e qualidade, nos obrigar a uma atitude mais defensiva, teremos de defender mais e ser melhores a defender, mas vamos querer atacar e olhar para a baliza do Sporting com vontade de fazer golos», rematou.

Tiago Ilori, cedido pelos leões, é baixa para o jogo, juntando-se aos indisponíveis Ibrahim e Luís Bastos, ambos por lesão. Kayky e Koffi deixaram, entretanto, o clube.

O Paços de Ferreira defronta o Sporting, em Alvalade, na quinta-feira, às 21h15, num jogo que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.