O italiano Maurizio Marinai é o árbitro no Paços de Ferreira-Tottenham, e o holandês Serdar Gozubuyuk estará no Santa Clara-Partizan Belgrado, ambos os jogos na quinta-feira, da primeira mão do play off da Liga Conferência.

As nomeações foram divulgadas pela UEFA, com o jogo entre o Paços e o Tottenham, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, a ter início marcado para as 19:30, enquanto a receção do Santa Clara ao Partizan disputa-se a partir das 21:30 (horas de Lisboa).

A UEFA indicou ainda três árbitros portugueses para jogos da Liga Conferência Europa, com João Pinheiro nomeado para o Riga FC-Lincoln Red Imps, Fábio Veríssimo para o CS Fola Esch-Kairat Almaty, e Tiago Martins para o Viktoria Plzen-CSKA Sofia.