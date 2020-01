O central brasileiro Marcelo vai ser reforço do Paços de Ferreira.

O Maisfutebol sabe que o ex-jogador de Sporting e Rio Ave viaja para Portugal ainda esta semana, tendo à espera um contrato de um ano e meio pelos pacenses.

Nesta altura, Marcelo ultima os últimos detalhes para se desvincular do Chicago Fire, clube ao qual chegou no início de 2019 após meio ano ao serviço ao serviço do Sporting.

Pepa ganha assim mais um reforço para atacar a segunda metade da época. Recorde-se que os pacenses garantiram recentemente as contratações de Stephen Eustáquio e Adriano Castanheira.