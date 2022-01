O Paços Ferreira está em negociações para fechar a contratação de Nico Gaitán.

O argentino chega ao plantel pacense a custo zero depois de ficar livre do contrato com o Peñarol, do Uruguai. Nesta altura, o acordo está praticamente encerrado e o sentimento em Paços de Ferreira é que só as burocracias para inscrever o atleta, numa altura em que faltam menos de dez horas para o encerramento do mercado, pode travar a transferência.

Refira-se que o regresso de Gaitán ao futebol português lhe permite reencontrar César Peixoto, jogador com quem jogou na primeira temporada no Benfica, sob o comando de Jorge Jesus, e que agora treina a equipa pacense.