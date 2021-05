De saída do Paços de Ferreira, Pepa comentou assim os rumores que dão conta de uma ida para o Vitória de Guimarães [já noticiada pelo Maisfutebol], em declarações após o final da vitória frente ao Tondela, naquele que foi o último jogo do técnico pelos castores:

[Eventual ida para o Guimarães] «É público? Saiu no jornal o Público? Não, não... agora é descansar e ir para casa porque foram dois anos muito desgastantes. É que nós às vezes esquecemo-nos daquilo que aconteceu no ano passado. É para nós, é para o Tondela, se calhar até para vocês foi. Pela densidade de jogos, acabou o campeonato numa retoma de dez jogos em cinco semanas, salvo erro, na época passada, poucas férias, o calendário teve de ser ali todo colocado por causa do Europeu, ou seja, uma densidade, um desgaste tremendo. Agora o que tiver de acontecer acontece como tem acontecido com naturalidade, sem atropelar ninguém, sem pressas, dar um passinho para a frente e às vezes se tiver de ser para o lado é. Para trás é que não convém.»