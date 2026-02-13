A Federação Portuguesa de Padel (FPP) revelou, esta sexta-feira, que pelo menos 30 clubes foram afetados pelo mau tempo que se faz sentir por todo o país, sendo que em causa estão centenas de postos de trabalho e prejuízos de dezenas de milhões de euros.

De acordo com declarações do «vice» da FPP, não tem existido comunicação com os clubes e a inatividade prolongada tem um peso «significativo» na vida das pessoas, já que os profissionais oferem salários fixos baixos e dependem muito da percentagem das aulas que dão. Os casos mais graves acontecem nas estruturas outdoor, como por exemplo num clube em Setúbal, que ficou sob «um metro e meio de água» no último fim de semana.

«É prematuro avançar com uma estimativa fechada, mas estamos a falar provavelmente de umas dezenas de milhões de euros de prejuízo. Muitos clubes ainda não tiveram possibilidade de ter peritagens, ou visitas técnicas», afirma Jean Paul Lares.

Ainda assim, garante que a federação vai fazer de tudo para que não existam provas canceladas e serão introduzidas regras para reforçar a flexibilidade na escolha dos locais de jogo, sobretudo no caso dos campos que estão inutilizáveis. A FPP está também a trabalhar com parceiros para criar um «pacote de seguros» para reforçar a resistência das estruturas a ventos e cheias.