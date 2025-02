Cristiano Ronaldo foi assistir à vitória dos irmãos Miguel e Nuno Deus, a melhor dupla de padel portuguesa, no primeiro torneio P1 da temporada de 2025, que está a decorrer em Riade, na Arábia Saudita.

O jogador do Al Nassr, amigo dos irmãos Deus, com quem já bateu umas bolas, assistiu ao jogo em que os portugueses bateram a dupla espanhola Javier Garcia/Javier Barahona, os 16º cabeça-de-serie da competição, pelos parciais de 6/3 e 6/4.

No final do jogo, Cristiano Ronaldo fez questão de ir cumprimentar os irmãos que garantiram o apuramento para a terceira ronda do quadro principal do torneio onde irão defrontar, já esta quarta-feira, uma das melhores duplas do mundo, constituída pelo argentino Federico Chingotto e pelo espanhol Alejandro Galan.