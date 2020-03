Paige Renee Spiranac é uma das golfistas mais populares do circuito, embora não dispute um torneio profissional desde 2016. Assumindo-se como uma atleta sensual, explorando a imagem aliada ao talento para o desporto, Paige é uma verdadeira celebridade nas redes sociais, contando com 2,1 milhões de seguidores no Instagram, tal como Tiger Woods.

Agora, a norte-americana de 26 anos veio a público revelar o roubo de fotografias íntimas. No podcast Playing A Round With Paige Renee, a golfista explicou que um ex-namorado teve acesso a imagens «extremamente sensíveis», há alguns anos, e que as partilhou com os amigos.

«As pessoas dizem-te sempre para não fazeres esse tipo de fotografias. Parece uma ideia divertida e sexy, mas será que vale a pena o risco? Muitos de nós já o fizemos», reconheceu Paige Renee Spiranac, que tem apostado em fotografias e vídeos que se tornaram virais nas redes sociais.

