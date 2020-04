Chama-se Paige VanZant é lutador de Artes Marciais Mistas (MMA) e disputa o UFC (Ultimate Fight Championship). É também uma mulher muito bonita, razão pela qual é seguida por milhares de fãs e chamada de «Kournikova do MMA».

Nesta altura, e como grande parte da população mundial, Paige VanZant encontra-se fechada em casa, a fazer a necessária quarentena por causa do coronavírus. Ora nos últimos dias, a lutador fotografou-se a treinar em casa nua, ao lado do marido Austin 'The Gentleman' Vanderford, também ele lutador de MMA e competidor no UFC.