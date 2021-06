Jogador profissional de futebol e carpinteiro amador. É este o currículo assumido de Connor Roberts, o lateral direito que marcou o segundo golo do País de Gales frente à Turquia (2-0), confirmando um triunfo que coloca a seleção galesa com quatro pontos no Grupo A e perto dos oitavos de final do Euro 2020.



Se não estivesse a percorrer o seu flanco no Campeonato da Europa, o jogador do Swansea andaria pela carpintaria que tem na garagem, onde faz de tudo um pouco, desde mesas de jantar a tigelas para cães. «Não sou especialista. Carpinteiro casual», resume Connor Roberts na página onde apresenta os seus trabalhos.



Connor Roberts cresceu em Dulais Valley, próximo do colega Ben Davies, com quem jogou râguebi, mas ingressou no Swansea aos nove anos. Entre cedências a Yeovil Town, Bristol Rovers e Middlesbrough, o lateral de 25 anos assumiu-se como titular do seu clube.



Na temporada 2020/21, o defesa fez 50 golos pelo Swansea, que disputa o Championship, segundo escalão do futebol inglês.



Ainda na adolescência, Connor Roberts decidiu tornar-se abstémio, depois de uma conversa sobre sacrifícios com o então capitão do clube, Garry Monk: «Prefiro gastar meu dinheiro em novas ferramentas.»

