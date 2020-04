A Guarda Nacional Repúblicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) detiveram mais 17 pessoas e fecharam mais 30 estabelecimentos de terça para quarta-feira, por incumprimento das normas decretadas pelo estado de emergência, devido à pandemia da covid-19.

Os dados anunciados pelo Ministério da Administração Interna (MAI) são relativos até às 17 horas desta quarta-feira e correspondem a crimes de desobediência, nomeadamente violação da obrigação de confinamento obrigatório e outras situações de desobediência ou resistência.

Desde que vigora o segundo período do estado de emergência (3 de abril) foram detidas 50 pessoas e fechados 207 estabelecimentos. Estes números juntam-se às 150 detenções e aos 1 708 estabelecimentos fechados no primeiro período do estado de emergência, de 22 de março a 2 de abril.

No total, já foram detidas 158 pessoas por desobediência e fechadas 1 915 casas.

Até esta quarta-feira, foram registadas 380 vítimas e 13 141 casos de infetados pela covid-19 em Portugal, de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).