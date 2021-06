O guardião Jasper Cillessen vai falhar o Euro 2020. A confirmação foi dada pelo selecionador dos Países Baixos, Frank de Boer.

«Ele perdeu uma parte importante da preparação e não sabemos quanto tempo vai demorar até voltar a estar em forma. Não quero correr riscos nesse sentido. Estamos a pouco tempo de iniciar o torneio e não podemos ter dúvidas quanto às condições dos jogadores. É uma decisão bastante amarga», disse de Boer à imprensa holandesa.

Cillessen testou positivo ao novo coronavírus na semana passada e foi imediatamente excluído do estágio que a seleção holandesa está a efetuar no Algarve. Para o seu lugar, de Boer chamou Marco Bizot, guarda-redes do AZ Alkmaar.

Os Países Baixos integram o grupo C do Euro 2020, juntamente com Áustria, Macedónia do Norte e Ucrânia.