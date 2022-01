O Ajax está privado do seu melhor marcador - Sébastien Haller representa a Costa do Marfim na CAN - mas não perdeu a veia goleadora. Nos oitavos de final da Taça dos Países Baixos, o adversário do Benfica na Liga dos Campeões bateu o modesto Excelsior Maassluis por uns expressivos 9-0.



O brasileiro Danilo Pereira, avançado de 22 anos, foi a grande figura do encontro, ao completar um póquer, já depois do argentino Nicolás Tagliafico ter inaugurado a contagem.



Com 22 anos, Danilo nem pode ser considerado uma promessa do Ajax. Basta observar os restantes autores dos golos da equipa nesta quinta-feira: Youri Regeer (18 anos, Países Baixos), Kristian Hlynsson (17 anos, Islândia) e Mohammed Daramy (20 anos, Dinamarca), que bisou no embate com o Excelsior Maassluis, que disputa o terceiro escalão.