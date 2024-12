O julgamento de cinco homens acusados de violência contra adeptos de futebol israelitas, em novembro, começa esta quarta-feira em Amesterdão.

Os homens, com idades entre os 19 e os 32 anos, vão enfrentar um coletivo de três juízes num tribunal de Amesterdão. Outros dois suspeitos deverão comparecer em tribunal na quinta-feira.

A acusação diz respeito aos ataques cometidos perto da Praça Dam, a principal praça da capital neerlandesa, depois do jogo entre o Ajax e o Maccabi, no dia 7 de novembro.

Segundo a versão oficial, após o jogo da Liga Europa entre as duas equipas, os adeptos israelitas foram perseguidos e agredidos nas ruas de Amesterdão. De acordo com as autoridades, cinco pessoas foram hospitalizadas por breves instantes na sequência destes incidentes.