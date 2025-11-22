Paises Baixos
Há 1h e 11min
Atenção, Benfica: Ajax volta a perder antes da receção às águias
Excelsior, 16.º classificado, surpreendeu e venceu no reduto do Ajax por 2-1
TR
Excelsior, 16.º classificado, surpreendeu e venceu no reduto do Ajax por 2-1
TR
Ajax continua num momento negro. Antes da receção ao Benfica, para a quinta jornada da Liga dos Campeões, a formação neerlandesa perdeu (2-1) em casa frente ao Excelsior, que entrou na jornada como 16.º classificado.
Noah Naujoks foi o destaque da partida com um bis. Fez o primeiro da partida aos 47 minutos e voltou a fazer o gosto ao pé no decorrer da segunda parte (46m). Pelo Ajax, Kasper Dolberg, avançado de 28 anos, reduziu (59m).
Com este desaire, o Ajax perde pela segunda vez consecutiva na Liga neerlandesa e é, atualmente, quarto com 20 pontos - a 14 pontos do líder PSV. Já o Excelsior sobe à 14.ª posição com 13 pontos.
O próximo jogo do Ajax está marcado para esta terça-feira, na receção ao Benfica para a Liga dos Campeões [17h45].
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS