Ajax continua num momento negro. Antes da receção ao Benfica, para a quinta jornada da Liga dos Campeões, a formação neerlandesa perdeu (2-1) em casa frente ao Excelsior, que entrou na jornada como 16.º classificado.

Noah Naujoks foi o destaque da partida com um bis. Fez o primeiro da partida aos 47 minutos e voltou a fazer o gosto ao pé no decorrer da segunda parte (46m). Pelo Ajax, Kasper Dolberg, avançado de 28 anos, reduziu (59m).

Com este desaire, o Ajax perde pela segunda vez consecutiva na Liga neerlandesa e é, atualmente, quarto com 20 pontos - a 14 pontos do líder PSV. Já o Excelsior sobe à 14.ª posição com 13 pontos.

O próximo jogo do Ajax está marcado para esta terça-feira, na receção ao Benfica para a Liga dos Campeões [17h45].