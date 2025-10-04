Kenneth Taylor protagonizou uma das «novelas» de verão do FC Porto e a transferência esteve quase fechada, mas acabou por não se concretizar.

Em entrevista à ESPN, o médio neerlandês assegurou não estar «dececionado» com o Ajax, mas confessou que o dia seguinte ao fecho do mercado foi «difícil», ainda que não quisesse deixar o clube «de repente». Com um contrato válido até junho de 2027, Taylor descartou quaisquer negociações para renovar com o Ajax, ainda que o tema já tenha sido mencionado.

«Não queria deixar o Ajax assim de repente, mas o FC Porto é um grande clube. Não considero um castigo estar aqui e certamente não estou dececionado com o Ajax. O dia seguinte ao fecho da janela de transferências foi difícil para mim, mas consegui mudar de ideias rapidamente. Foi isso que fiz. Renovação? Ainda não sei. Já o mencionaram, mas não estamos a trabalhar nisso», referiu.

Quanto à adaptação às ideias de Heitinga, assim como as diferenças para o futebol de Francesco Farioli, o jogador destacou a «abordagem» diferente ao jogo e assegurou que o objetivo passa por tentar assimilá-la o mais rápido possível.

«Adotámos uma abordagem diferente ao jogo, este ano, e estamos a desenvolvê-la. Queremos fazer o nosso melhor para a assimilar o mais rápida e eficazmente possível.»

Esta temporada, Kenneth Taylor soma dois golos e duas assistências em nove jogos pela equipa principal do Ajax.