Zakaria Labyad foi interrogado pela polícia de Amesterdão na sequência de uma queixa apresentada por um empreiteiro, acusando o atual jogador do Ajax de agressão.



O incidente remonta a 5 de julho de 2020, quando o empreiteiro em questão deslocou-se à casa do médio em Gooi para exigir o pagamento por um trabalho realizado.



Labyad recusou-se a pagar por considerar que a obra não foi realizada com a qualidade desejada. O empreiteiro garante que surgiram entretanto no local mais familiares do antigo jogador do Sporting, incluindo o pai de Labyad. De acordo com a acusação, houve lugar a agressões e até a ameaça com arma de fogo.



Curiosamente, o jogador do Ajax também apresentou queixa contra o empreiteiro, alegando invasão de propriedade privada e ameaças. Zakaria Labyad tem atualmente 28 anos,​​​​​​​