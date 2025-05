O Ajax anunciou esta segunda-feira que Francesco Farioli decidiu demitir-se do cargo de treinador da equipa neerlandesa.

Depois da forma como o Ajax perdeu o título para o PSV, à jornada 29 a formação de Amesterdão tinha nove pontos de vantagem mas acabou por ser ultrapassada na penúltima ronda, o técnico italiano ficou devastado como foi possível ver depois do último jogo do Campeonato neerlandês.

«O meu percurso no Ajax começou há quase um ano, no De Toekomst, com o objetivo de trazer o Ajax de volta ao seu lugar. E terminou na Johan Cruijff Arena, trazendo finalmente o Ajax de volta à Liga dos Campeões, o maior palco do futebol europeu. Queríamos trazer uma nova energia a toda a comunidade do Ajax, partilhando uma forma positiva de trabalhar e pensar com o clube a todos os níveis», começou por dizer Farioli aos meios do Ajax.

«A direção e eu temos os mesmos objetivos para o futuro do Ajax, mas temos visões e prazos diferentes sobre a forma como devemos trabalhar e operar para atingir esses objectivos. Dadas estas diferenças nos princípios e fundamentos do projeto, sinto no fundo do meu coração que este é o melhor momento para nos separarmos», concluiu.

O diretor desportivo do clube da capital dos Países Baixos, Alex Kroes, lamentou a decisão do treinador, mas referiu que pretendem contratar uma nova equipa técnica até 26 de junho, altura em que começará a pré-época para o Ajax.

Francesco Farioli esteve à frente dos destinos da formação neerlandesa apenas esta temporada. Esteve presente em 54 partidas tendo conseguido vencer 35.