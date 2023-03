O PSV Eindhoven, com Fábio Silva no onze, avançou esta quinta-feira para as meias-finais da Taça dos Países Baixos, ao vencer na receção ao Den Haag, por 3-1.

Em Eindhoven, Patrick van Aanholt assistiu Johan Bakayoko para o 1-0 aos 12 minutos. Pouco depois, aos 21, foi Guus Til a fazer o segundo, após um passe de Branthwaite.

A abrir o segundo tempo, Sangaré fez o 3-0, a passe de Luuk de Jong, antes de Sellouki reduzir para o Den Haag, aos 56 minutos.

Quem também foi titular foi Francisco Conceição, no triunfo do Ajax em casa do Graafschap, por 3-0.

Jorge Sánchez fez o 1-0 aos 12 minutos, assistido por Brian Brobbey, antes de Kudus dar o 2-0 a Bergwijn, aos 26.

Na segunda parte, e já sem Conceição em campo, Brian Brobbey fechou o 3-0 final, com um golo aos 78 minutos.