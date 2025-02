Matheus Magalhães fez este domingo a estreia pela equipa principal do Ajax e foi distinguido como o «homem do jogo».

Na receção ao Go Ahead Eagles, o guardião ex-Sp. Braga completou os 90 minutos e ajudou a equipa garantir um triunfo por 2-0, com os golos de Brobbey e Edvadsen, ambos no segundo tempo.

Recorde-se que Matheus trocou os bracarenses pelos neerlandeses durante o mercardo de inverno e ainda não tinha somado qualquer minuto na baliza do Ajax.