O AZ Alkmaar e o NEC foram acusados pelo Sindicato de Jogadores dos Países Baixos (VVCS) de tratarem atletas como «mercadoria». Em causa, estão as possíveis transferências de Kees Smit (AZ) e Kodai Sano (NEC).

Smit, neerlandês de 20 anos, e Sano, japonês de 22 anos, são vistos como jogadores de grande potencial. Deste modo, os clubes esperam realizar uma transferência por valores exorbitantes pelos atletas, alega o sindicato.

O nome de Jorge Mendes também está ao «barulho». Segundo informações divulgadas pela VVCS, Guido Alberts é o correspondente neerlandês que trabalha em conjunto com o agente português.

«O objetivo é claro: conseguir transferências exorbitantes para Kees Smit e Kodai Sano. A VVCS (Federação Flamenga de Associações de Futebol Profissional) está surpreendida. Ao que parece, o clube considera estes dois jogadores como meros produtos, e não como funcionários maduros com direito à autodeterminação», começou por referir o sindicato em comunicado.

O sindicato referiu ainda que é hora de a FIFA e a FIFPRO «reunirem para alterar o regulamento e torná-lo compatível com a legislação europeia». A VVCS fez ainda referência ao «caso Lass Diarra», proferida pelo Tribunal Europeu a 4 de outubro de 2024.

«Se isso demorar muito, será necessário esperar que os jogadores invoquem a decisão Diarra nos tribunais ordinários. Portanto, as ideias do AZ, NEC e Albers estão definitivamente obsoletas para o VVCS», acrescentou o sindicato.

Este comunicado já mereceu uma resposta de Alberts, que acusou a VVCS de ser «hipócrita», aproveitando para também «apontar o dedo» à organização.

«Essa acusação é bastante hipócrita. Há anos que os agentes recebem um mandato de um clube ou de um jogador. Na verdade, a VVCS também tem a sua própria filial comercial, a Vision4Soccer. Eles também recebem mandatos de clubes e jogadores para representar os seus interesses», referiu Alberts.