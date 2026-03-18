Kees Smit, jovem jogador de apenas 20 anos que tem vindo a ser destaque no AZ Alkmaar, aponta para uma saída do clube neerlandês já este mercado de verão. O médio neerlandês tem a liga espanhola no topo da lista de destinos, com um motivo um tanto quanto caricato.

«Espanha. Jogar lá seria muito bom. Adoro o sol, por isso gostaria de ir jogar para Espanha», afirmou a joia do AZ Alkmaar, em entrevista ao canal de YouTube Supergaande, que tem o clima como primeiro fator de escolha no próximo destino.

Kees Smit está avaliado em 25 milhões de euros, de acordo com o Transfermarkt, mas o clube neerlandês deve querer encaixar um valor superior, dada a grande possibilidade de evolução do médio de 20 anos.

O AZ entregou as negociaçãos do passe de Smit a Jorge Mendes, pensando em ter o maior retorno financeiro possível com esta transferência, dada a grande reputação do agente português. Kees Smit leva quatro golos e seis assistências nesta temporada, nos 38 jogos disputados pelo conjunto dos Países Baixos.