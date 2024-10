Este sábado, o Feyenoord recebeu e venceu o Twente, por 2-1, na oitava jornada da liga neerlandesa.

A equipa da casa, adversária do Benfica na Liga dos Campeões, entrou com o pé direito e ao intervalo já vencia por dois, golos de Ueda (28m) e Hwang In-beom (43m).

O Twente ainda reduziu, aos 79 minutos, autoria de Steijn, mas o marcador não se alterou até ao apito final.

Com este resultado, o Feyenoord está em quinto lugar, com 13 pontos, mas menos um jogo. O Twente ocupa a quarta posição, com 14.

O Benfica e o Feyenoord defrontam-se a 23 de novembro, no Estádio da Luz, na terceira jornada da Liga dos Campeões