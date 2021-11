A receção do Ajax ao Sporting, da 6.ª e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, vai disputar-se à porta fechada, no dia 7 de dezembro.

A medida de manter as bancadas vedadas aos adeptos foi confirmada esta sexta-feira pelo primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, que anunciou o prolongamento do confinamento e das restrições até dia 18 de dezembro devido ao aumento considerável de casos positivos de Covid-19 no país.

Sporting e Ajax já garantiram a passagem aos oitavos-de-final no Grupo C da Liga dos Campeões.

Além do Ajax, também o Feyenoord, AZ Alkmaar e Vitesse terão de disputar a última jornada da Liga Conferência sem adeptos no estádio.

Os Países Baixos têm registado média superior a 20 mil novas infeções diárias por covid-19.