Fábio Silva teve uma estreia feliz pelo PSV: esta tarde, o emblema de Eindhoven venceu na receção ao Go Ahead Eagles (2-0), em jogo da 19.ª jornada da Eredivisie.

Ainda sem o avançado português em campo, o PSV construiu a vitória com golos aos 14 e 64 minutos. Primeiro marcou Joey Veerman, depois Anwar El-Ghazi.

Fábio Silva foi depois lançado por Ruud van Nistelrooy aos 82 minutos, para o lugar de Luuk de Jong.

Com este resultado, o PSV segue no terceiro lugar do campeonato neerlandês, a três pontos do líder Feyenoord, mas com um jogo a mais.