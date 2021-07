O avançado holandês Memphis Depay, que reforçou a equipa do Barcelona para a nova temporada, já treinou na Ciutat Esportiva Joan Gamper.

O jogador de 28 anos, que esteve no Euro 2020 ao serviço dos Países Baixos, terminou as férias e apresentou-se às ordens do seu novo treinador e compatriota, Ronald Koeman.

A situação atual do Barcelona é uma verdadeira incógnita, visto que o clube ainda não resolveu o incumprimento do limite salarial imposto pela Liga Espanhola. Caso não o cumpra, os reforços Eric Garcia, Sergio Aguero, Emerson Royal, e o próprio Memphis Depay e até Lionel Messi, que estará perto de fechar novo contrato com os «blaugranas», não poderão ser inscritos na nova temporada.