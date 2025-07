O Feyenoord anunciou a renovação de contrato de Anis Hadj Moussa até 2030.

Através das redes sociais, os neerlandeses oficializaram a permanência do jovem avançado de 23 anos, que na última temporada fez 11 golos e três assistências em 43 jogos. Moussa, que chegou a ser associado ao Benfica, foi formado no Lens e mudou-se para o Feyenoord na última época, proveniente do Patro Eisden.

«Ninguém mais deve duvidar das minhas intenções ou do orgulho que sinto por jogar neste clube. Sei perfeitamente o que tenho no Feyenoord. Aqui tenho tudo para continuar a crescer e esforçar-me para atingir os patamares mais altos», afirmou.