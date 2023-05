O Feyenoord está a um pequeno passo de voltar a ser campeão dos Países Baixos, colocando termo a um ciclo de três conquistas consecutivas do Ajax.

Neste domingo, o líder da Eredivise foi vencer a casa do Excelior por 2-0, ficando por isso a um triunfo do título, quando faltam jogar três jornadas.

A figura do encontro foi o avançado mexicano Santiago Giménez. O jogador que tem sido apontado ao Benfica marcou os dois golos do encontro, aos nove e aos 75m.

Na próxima ronda, o Feyenoord recebe o Go Ahead Eagles, enquanto o PSV Eindhoven joga com o Fortuna Sittard e precisa de vencer para impedir a celebração do conjunto de Roterdão.